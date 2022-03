Yacine Youssfi est revenu sur la situation actuelle du buteur polonais Arkadiusz Milik et il trouve que ce dernier est le digne successeur de Didier Drogba à Marseille. Il milite bien évidemment pour que l’ancien du Napoli se retrouve titulaire.

« La gestion de Longoria avec Milik est bonne sur sa déclaration dans les médias. Mais concernant Sampaoli-Milik, tu as une sacré problématique. Milik, c’est peut-être le meilleur attaquant axial que tu as depuis Drogba, sans exagérer. Il faut que Sampaoli essaye de l’intégrer à son collectif. De toute manière, à la fin de saison, tu as une chose simple. Avec l’interdiction de recrutement, et si le coach n’est pas adapté à cet effectif, tu dois changer l’entraineur. » A expliqué le journaliste sur ‘Football club de Marseille.’