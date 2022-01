Consultant pour la « Chaîne l’Equipe », Johan Micoud s’est confié sur la saison de l’OM et il trouve que Jorge Sampaoli a clairement repris les choses en main.

« C’est beaucoup moins flamboyant et c’est beaucoup moins spectaculaire. Il y a moins de folie que dans le début de saison. On avait assisté à de superbes rencontres. Mais au niveau comptable, ce n’était pas ce qu’attendait Sampaoli donc il a rectifié le tir. Il a essayé de baser son équipe un peu plus sur un gros travail défensif, ce qu’ils arrivent à réaliser. Ils sont moins inquiétés défensivement. Mais par contre, offensivement, il y a moins de folie et d’opportunités. Cela ressemble à ce Marseille de fin d’année dernière. Peut-être que Sampaoli espérerait avoir à la fois cette folie et cette rigueur défensive. Peut-être qu’il y arrivera au fur et à mesure du temps. » S’est-il exprimé pour la chaîne « Prime video. »