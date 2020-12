Prêté par le Bayern Munich cette saison à Marseille, Michaël Cuisance n’y arrive pas. Pour le moment, le milieu de terrain affiche des performances moyennes avec l’Olympique de Marseille et cette situation commence à inquiéter des supporters du club phocéen.

« Il n’a pas produit ce que l’on attendait de lui. Ensuite, son poste n’est pas vraiment le sien. Il a du mal à jouer dos au jeu. Il fait souvent des passes faciles. Pour l’instant, il ne fait pas tout pour exploser et le staff ne le met pas dans les meilleures dispositions. A lui de travailler avec le staff pour trouver la place idoine pour ses qualités. Il doit être plus en phase avec le haut niveau. Il marche très souvent. Il est monocorde et il va falloir qu’il force sa nature », a indiqué Bastien Cordoleani, sur le plateau du Phocéen.