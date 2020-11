La recrue estivale Michaël Cuisance, prêtée par le Bayern de Munich et fraîchement arrivée à l’OM, s’est exprimée ce jeudi devant la presse à propos des résultats catastrophiques de son équipe en Ligue des Champions.

Quelques jours à peine après la nouvelle débâcle de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, humilié par Porto (3-0), le jeune milieu français de 21 ans a pris la parole face à la presse ce jeudi pour enfoncer encore un petit peu plus le club phocéen. « On fait de la merde. On doit vite se remettre au boulot et penser à demain (…) Toutes les équipes connaissent des difficultés. Cela arrive à tout le monde. On va se sortir de là, j’en suis sûr. On est dans un moment de moins bien. Il faut se poser les bonnes questions et montrer une autre image. Le football, on l’a. C’est une question de mentalité, de rage, d’envie de gagner. Il faut se remobiliser et montrer ce visage aux supporters (…) On sait que l’OM est un grand club. Cela fait sept ans que l’OM n’y était pas (en C1). Il y a beaucoup de jeunes, une nouvelle équipe en reconstruction. Cela va prendre du temps, mais ce n’est pas une excuse. On doit montrer un autre visage. »

Malgré ce constat sans appel, le joueur prêté par le Bayern de Munich apporte tout son soutien à l’entraîneur André Villas-Boas et souhaite aller de l’avant. « Cela ne va rien changer. Les joueurs sont à fond derrière le coach, moi le premier. On ne va jamais le lâcher et il ne va jamais nous lâcher. On va continuer à se battre pour montrer un autre visage. »