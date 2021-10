L’ancien journaliste de « Canal+ », Pierre Ménès évoque le début de saison en Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille. Il est vraiment fan de l’ambiance incroyable qui règne au Stade Vélodrome et notamment dimanche face au FC Lorient.

« Le match du soir au Vélodrome a débuté par le magnifique hommage du stade à Bernard Tapie. Notez, je n’en attendais pas moins du public marseillais. Tifo sublime, « We are the champions » merveilleusement joué au violon… L’ambiance était assez incroyable et le match a été à la hauteur ». A-t-il écrit sur son blog « Pierrotfootballfoot. » Rappelons que cette rencontre était particulière car les fans de l’OM ont rendu un hommage XXL à Bernard Tapie qui nous a quitté il y a quelques jours.