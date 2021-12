L’Olympique de Marseille se fait peur. 3e au classement de Ligue 1, le club de la cité phocéenne s’est incliné ce dimanche face à Brest (1-2), lors de la 17e journée de Ligue 1. Une défaite mise sur le dos de Sampaoli, notamment par Pierre Ménès, qui ne l’a pas raté sur son blog.

« Après une première période très maîtrisée, Marseille qui affrontait Brest au Vélodrome menait 1-0 à la pause sur un joli but de Gerson bien servi par Payet. Mais l’OM s’est fait retourner par les Bretons après le repos. Alors, c’est bien gentil cette tactique de jouer sans avant-centre, mais c’est suicidaire. J’entends et je lis partout que Milik serait incompatible avec le système Sampaoli. Mais comment un système peut-il être incompatible avec un avant-centre qui marque des buts, ce que recherche toute équipe de foot normalement constituée ? C’est comme de faire entrer Under à gauche pour trente minutes… Le tripatouillage permanent de Sampaoli commence à nuire à cette équipe. Toujours est-il que Brest a égalisé sur un penalty sanctionnant une main de Kamara et transformé par Faivre puis a décroché les trois points grâce au but d’un joueur qui possède l’une des plus belles frappes de balle de Ligue 1 : Franck Honorat. Brest signe la première victoire de son histoire à Marseille, sa sixième consécutive », a écrit le journaliste sur Pierrot le foot.

