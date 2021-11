Ancien membre historique du Canal football club sur « Canal+ », Pierre Ménès est revenu sur le début de saison de Dimitri Payet qui porte son club de l’Olympique de Marseille.

Sur son compte Twitter, il évoque la troisième place du club phocéen après 12 journées et pense que ce bon début de saison est en grande partie dû aux performances du milieu de terrain marseillais auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1. Il va même plus loin et trouve le joueur de 34 ans est un cran au-dessus de Neymar et Lionel Messi depuis le début de la saison.

« Même si je ne vois pas l’intérêt de cette question, oui Payet fait un meilleur début de saison que Neymar et Messi. En termes de comportement, de rendements, de stats, oui c’est évident. Oui ponctuellement en ce moment il est meilleur, mais on ne peut pas faire une photographie d’un joueur sur deux mois et demi de compétition, ça n’a pas beaucoup de sens.«