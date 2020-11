Pierre Ménès est revenu sur le match de Ligue des Champions et la nouvelle défaite de l’OM face au FC Porto.

Pour le journaliste, l’attaque olympienne composée de Valère Germain, Luis Henrique et Florian Thauvin n’a pas été à la hauteur et le jeune brésilien de 18 ans n’est absolument pas au niveau. Il n’est pas tendre avec Henrique qui jouait son premier match de Ligue des Champions.

« À Marseille, il n’y a rien ! Il y a Thauvin qui erre comme une âme en peine, Germain qui, à chaque fois qu’il joue, montre pourquoi il joue si peu et Luis Henrique qui a peut-être des qualités – ce serait désobligeant de le brûler ce soir – mais qui ne connaît rien du foot de haut niveau, qui ne sait pas se placer, ne sait pas se replacer et ne sait pas non plus combiner avec un latéral… Il a des qualités purement individuelles et à ce niveau de compétition, c’est très loin de suffire », a analysé le journaliste sur son blog.