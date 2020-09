Dimitri Payet a chambré le PSG lors de leur défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions en faisant référence au fait que l’OM était le seul club français à avoir remporté cette compétition. Une petite pique que les Parisiens n’avaient pas appréciée.

En effet, les Ultras du PSG ont répondu à cette provocation via une banderole devant le Parc des Princes “Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c’est Ludivine (femme de Payet NDLR)”. Mais Benjamin Mendy a profité du fait que l’OM ait remporté le premier Classico de la saison ce dimanche pour leur répondre. “Bon ben on dirait qu’il a soulevé autre chose Dimitri Payet” a-t-il rigolé sur Twitter. Pas sûr que cette énième provocation fasse l’unanimité.