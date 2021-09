Entraîneur en chef du Stade Rennais, Bruno Genesio évoque le match du week-end et la défaite 2 buts à 0 contre l’Olympique de Marseille.

Même s’il est déçu d’avoir concédé un nouveau revers en championnat, il se montre beau joueur et félicite l’équipe adverse. En conférence de presse, il a fait l’éloge des hommes de Jorge Sampaoli qui réalise un début de saison canon. « Quand on encaisse un but, en général, c’est qu’il y a des fautes. Evidemment que l’adversaire joue bien, mais ce que je regrette, ce sont ces deux buts sur des fautes grossières et un manque d’agressivité. Offensivement, on ne s’est pas non plus créé assez d’occasions. Ils sont efficaces. A force de vous mettre une grosse pression et d’avoir des vagues qui reviennent tout le temps, c’est difficile de pouvoir résister. J’aurais aimé qu’on soit un peu plus juste dans nos sorties de balle à la récupération du ballon. » A indiqué l’ancien lyonnais.