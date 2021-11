Nicolas Filhol trouve que Pau Lopez est devenu le gardien numéro un de l’Olympique de Marseille, devant Steve Mandanda.

« On a interrogé des gens qui ont vu jouer Pau Lopez en Italie. Effectivement, Pau Lopez était surtout pas bien depuis une grosse défaite face à la Lazio, et il avait inquiété énormément les supporters de l’AS Roma. Après ça ne veut pas dire qu’il allait être nul à Marseille, chaque club à son histoire avec un joueur. Effectivement, je trouve que sur les premiers matchs, il n’était pas hyper rassurant dans son jeu au pied. Aujourd’hui non seulement il est titulaire indiscutable, il fait des arrêts décisifs, et en plus je trouve qu’il s’est affirmé dans cette équipe. Plus personne n’a peur de lui faire des passes, ça a pris un peu de temps, Sampaoli lui en a laissé, donc bravo Sampaoli. » A expliqué le journaliste sur « Football club de Marseille. »