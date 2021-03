Arkadiusz Milik, attaquant de l’OM depuis cet hiver, était bien au courant de l’attente des supporters. L’ancien de Naples avait même connaissance de la devise du « grand attaquant » marseillais.

« Oui, j’ai entendu ça (sourire) ! Mais je ne sens pas trop de pression. Sur le « grand attaquant », je veux montrer ce que je vaux et on verra où ça nous mène. Vous savez, les attentes, elles sont partout, quand tu es buteur, pas seulement à Marseille. Tu dois marquer, toujours, et si tu ne marques pas tu es critiqué. C’était pareil à Naples, et même en Pologne quand j’avais 17 ans. Tant que tu marques, tout va bien. Parfois, tu fais un mauvais match, tu marques et tout le monde est content. Parfois, tu fais un vrai bon match, tu te sens bien, ton toucher de balle est bon, tu gardes bien le ballon, mais tu ne marques pas et on te dit que tu n’es pas assez bon », a indiqué le joueur de l’OM dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Le grand buteur, c’est celui qui marque, c’est tout. Peu importe le match, peu importe si tu as deux occasions ou dix, il faut marquer, toujours. Cela dépend des périodes. Parfois, dans les bons moments, tu peux marquer un but sans même avoir une occasion. D’autres fois, si tu es dans un mauvais moment, tu peux rater le cadre à un mètre. »