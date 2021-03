La direction du club a annoncé le lancement d’un projet visant à renouer le lien entre l’OM et ses supporters.

Après avoir traversé une violente tempête en début d’année, l’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé son calme depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche et surtout de Pablo Longoria à la direction. Et pour retrouver un semblant d’harmonie avec ses fans, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer un « projet de collaboration visant au rétablissement de la place des supporters au cœur du club ». Ce projet s’articule autour de plusieurs points comme le fait de faciliter les échanges entre les acteurs du club et les groupes de supporters ou encore d’organiser une « fête des Supporters ».

« J’ai été très heureux de rencontrer les leaders des groupes de supporters à Marseille lors de ma visite début mars. Ils ont manifesté leur volonté de travailler ensemble pour construire un plan reconnaissant l’importance des supporters pour le succès de l’OM et dénonçant le recours à la violence. Nous sommes convenus à ce moment-là de nous asseoir à la même table pour parvenir à un nouvel accord. Je me réjouis de ce qui a été accompli depuis ce moment sous la responsabilité de Pablo en lien avec les groupes. Cela a permis de définir un accord posant les bases d’une relation plus étroite entre le club et ses supporters. C’est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l’OM, plaçant les supporters au cœur du club », a indiqué le propriétaire du club Frank McCourt dans le communiqué officiel.