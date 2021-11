Franck McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille s’est montré extrêmement critique envers les états qui investissent dans des clubs de football comme le Qatar via QSI avec le Paris saint-Germain, rival historique du club phocéen. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est allé dans le sens du propriétaire américain.

Les nouveaux propriétaire dérangent. Une fois n’est pas coutume, l’argent que le Qatar investi au sein du Paris Saint-Germain fait rêver en coulisse mais agace en façade. Après Uli Hoeness, Franck McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille a estimé que les états qui investissent dans le football ne sont pas une bonne chose car ils réduisent l’équité sportive.

Quelques heures plus tard, l’éditorialiste Daniel Riolo, a rejoint le propriétaire américain de l’OM, estimant que sans contrôle le football accélère sa perte: « Il y a eu un contrôle, même si on peut critiquer le fair-play financier, mais il n’y a jamais eu la sensation qu’on a aujourd’hui que le PSG et Manchester City ont les mains libres pour faire tout ce qu’ils veulent. Cette sensation, on l’a depuis six mois. Et oui, cette sensation me dérange et elle dérange. Sans contrôle, c’est impossible. »