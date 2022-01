Pour Karim Bennani, Frank McCourt n’a pas le droit à l’erreur cette année avec l’Olympique de Marseille.

« Non, je ne crois pas. Je pense que l’effectif de Marseille est assez limité pour être performant sur les trois tableaux. J’ai aimé l’attitude de Sampaoli d’avoir mis l’équipe type contre Chauvigny. Il n’était pas obligé de le faire et il aurait pu faire un mix avec une équipe hybride. Il respecte la compétition et l’histoire de l’OM. Le club n’a plus gagné la Coupe de France depuis 1989. Une éternité pour ce club qui a une histoire d’amour avec la Coupe. Le PSG ne laisse que des miettes en France. Rennes avait pris une autre dimension avec la Coupe. Donc ça peut entrainer un élan positif à Marseille et ce serait le premier trophée de l’ère McCourt. Ils n’ont rien gagné depuis son arrivée et il a besoin de mettre son nom à Marseille en tant que mécène et propriétaire », a indiqué le consultant de L’Equipe.