Prêté à Sassuolo avec option d’achat, Maxime Lopez (23 ans) n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a été très critique avec le club phocéen sur la gestion du centre de formation.

« Il y en a de la qualité, j’en connais de très bons joueurs qui étaient au centre de formation, et pas de ma génération. C’est juste qu’à cette période-là, on préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille. (…) On ne demande pas d’en sortir 15, mais 2-3 par an, ça serait bien », a indiqué l’ancien joueur de l’OM dans le podcast ‘Prolongation’ de Johann Crochet.

Et de poursuivre : « Après il faut voir ce que les directions en place veulent. Est-ce que le projet est vraiment de faire sortir des jeunes ? Ça je n’en suis pas sûr. Excusez-moi de dire ça, mais si aujourd’hui quelqu’un arrive et dit « comme à Lyon, je veux que beaucoup de jeunes sortent », bizarrement on verra beaucoup de jeunes de qualité à l’OM ».