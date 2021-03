Maxime Lopez est revenu dans le podcast Prolongation sur son départ de l’OM lors du dernier mercato estival. Le Minot a pris la direction de Sassuolo en prêt.

« Ca a été très, très dur. Je ne mens pas, si ça n’avait pas été un projet sportif comme Sassuolo, je ne serais pas parti. Même s’il aurait fallu finir la saison ou attendre janvier. C’était vraiment un moment compliqué pour moi, car ça a été soudain. Je voulais partir dès le début du mercato. Avec la Covid et la saison passée où je n’ai pas beaucoup joué, c’était compliqué », a indiqué l’ancien milieu de terrain de l’OM.

Et d’ajouter : « J’étais arrivé à un stade où la veille du début des contacts avec Sassuolo, je m’étais dit que j’allais rester. Au début, je n’étais pas trop chaud. J’ai eu le coach au téléphone, on a parlé et ça a été rapide. Ca a été très, très dur. Marseille, ça reste ma ville, mon club de coeur, où je suis né. Mais il fallait être intelligent. Il fallait que je change de club. Même si ça s’était mieux passé, je n’aurais pas fait toute ma carrière à l’OM. Pour ma vie d’homme, j’avais besoin de quitter le cocon familial. »