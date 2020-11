L’ancien milieu marseillais, Maxime Lopez, qui porte désormais les couleurs de Sassuolo en Série A, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club phocéen durant le dernier mercato.

Lors d’une interview accordée à beIN Sports, Maxime Lopez, qui évolue maintenant en Série A du côté de Sassuolo, s’est exprimé sur son départ précipité de l’OM. « La saison dernière, comme lors du début de saison, ça a été très compliqué. Je n’avais pas forcément la confiance du coach et je ne rentrais pas forcément dans ses plans.

En rejoignant le championnat italien, le jeune milieu de 22 ans a retrouvé la motivation et semble épanoui. « Pouvoir retrouver la confiance du coach et rejouer, ça me fait énormément de bien »

Comme en témoigne ses dernières prestations. Maxime Lopez a disputé quatre matches de Série A avec ses nouvelles couleurs et enregistre déjà un but à son compteur.