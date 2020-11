Maxime Lopez (22 ans) est revenu sur son départ de l’OM pour Sassuolo durant le dernier mercato.

Le joueur formé à l’Olympique de Marseille a donné les raisons de son départ pendant ce mercato d’été. « La saison dernière, comme lors du début de saison, ça a été très compliqué pour moi à Marseille », a indiqué le milieu de terrain lors d’un entretien accordé à beIN Sports. Avant de poursuivre son argumentation : « Je n’avais pas forcément la confiance du coach et je ne rentrais pas forcément dans ses plans. De pouvoir retrouver la confiance d’un coach et de rejouer, ça me fait énormément de bien. » Depuis son arrivée en Italie, Maxime Lopez joue très souvent avec son club Sassuolo, un nouveau départ pour le milieu de terrain sous les ordres de Roberto De Zerbi, son nouveau coach en Serie A.