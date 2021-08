Lors d’une interview accordée à la « Cadena Cope » Pepe Bordalas, l’entraîneur en chef du FC Valence a rencontré l’international danois et il l’aurait d’ailleurs convaincu de rester au club au cours de l’intersaison. « J’ai parlé avec Wass. Il a un fort engagement avec Valence. Il veut jouer, c’est un grand professionnel. Nous allons compter sur lui, car il est en forme. » A-t-il déclaré sur les ondes de la radio espagnole. Wass devrait évoluer en Liga cette saison et un retour en France n’est donc plus à l’ordre du jour.