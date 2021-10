De retour à Marseille après sa convocation avec l’Equipe de France, Matteo Guendouzi a été très important hier soir dans le succès de l’OM face au FC Lorient.

Auteur d’un doublé, le milieu de terrain français a plus que jamais contribué au succès de sa formation contre les Merlus sur le score de 4 buts à 1. Une victoire important qui permet aux Olympiens de se relancer et le héros du match a même tenu à faire passer un message avant de défier la Lazio Rome jeudi soir, mais surtout le Paris Saint-Germain le week-end prochain.

« Non je ne suis pas forcément excité mais chaque joueurs de foot veut jouer ce genre de match et un Paris – Marseille c’est toujours particulier dans une carrière. Ce sera mon premier Clasico mais avant tout, il faut penser à Rome et prendre les trois points là-bas. Ensuite, il faudra préparer la venue du Paris Saint-Germain à la maison. » A-t-il déclaré en fin de rencontre.