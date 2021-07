Arrivé à Marseille lors du mercato estival, Mattéoo Guendouzi a pu enfin disputer ses premières minutes de jeu hier soir sous ses nouvelles couleurs pendant le match amical face au Sporting Braga.

L’occasion pour l’ancien Lorientais de montrer sa technique et ainsi faire ses premiers pas en tant que Marseillais. Après la rencontre, il a livré ses premières impressions et et ambitionne d’aider l’OM à atteindre ses objectifs durant la saison. « Il y a eu beaucoup d’intensité et de duels. On a bien réagi en seconde période. La première n’était pas très bonne. C’est sur ça qu’il faudra travailler. On était supérieurs en fin de match sur l’engagement et la possession. On s’est créé des occasions. On avait une grande chance de gagner. Je me suis senti très à l’aise. Je me sens de mieux en mieux. On va continuer à progresser ensemble. Je vais apporter beaucoup à l’équipe. C’est une grande fierté d’avoir porté le maillot de l’OM. J’espère qu’il y aura beaucoup de matchs. » A-t-il déclaré. Un discours qui fera sans doute très plaisir aux supporters qu’il a hâte de rencontrer sur la pelouse du Stade Vélodrome.