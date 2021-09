Mattéo Guendouzi a évoqué l’amour des supporters de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée cet été.

« Je reçois beaucoup de messages ou même de manière générale dans la vie de tous les jours quand on peut croiser les supporters après un match au stade, dans les restaurants ou même dans la rue, je ressens vraiment un très grand amour de leur part. Ça fait énormément plaisir car on a aussi besoin en tant que joueur de se sentir aimé là où on est », a indiqué le joueur sur Prime Video.