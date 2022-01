Arrivé avec le statut de buteur star à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est vivement remis en question. Une situation dont souhaiterait bien profiter plusieurs écuries. Des offres en provenance d’Espagne sont arrivées et ont été toutes refusées par la direction de l’Olympique de Marseille.

Beaucoup moins tranchant depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik déçoit après des débuts tonitruants sous les couleurs de l’OM. Auteur d’un petit but en 11 rencontres disputées en Ligue 1, le Polonais est loin, très loin de ses standards habituels. Un rendement qui agace sa direction et son entraîneur. Forcé de manœuvrer avec sa blessure en début de saison, Jorge Sampaoli a tout misé sur Dimitri Payet qui a parfaitement rempli sa fonction en tant que faux n°9 et peut désormais compter sur la nouvelle recrue Bakambu, débarqué cet hiver. Des éléments qui menacent sa position au sein de l’effectif olympien.

OM : Pablo Longoria a fixé le prix d’Arkadiusz Milik ! – Sport.fr