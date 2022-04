La 32ème journée de Ligue 1 nous a offert un Clasico opposant le PSG à l’Olympique de Marseille. Une belle affiche ennuyante à mourir selon les dires de Bruno Germain.

« Sur le papier, l’affrontement entre le premier et son dauphin est alléchant. Mais ce match a été d’un ennui… C’est le clasico le plus faible depuis longtemps en terme de niveau de jeu et de spectacle. Nous, les amateurs de foot, on s’est emmerdé. Avec son jeu stérile, l’OM n’a eu aucune ambition, si ce n’est celle de ne pas prendre une valise. Je ne comprends pas les choix de Sampaoli, ils ne servent pas le foot« , a déclaré Bruno Germain avant de s’en prendre aussi au PSG : « Comme souvent, le PSG est décevant. Ça ne joue que par séquence, sans collectif… Avec les moyens dont le PSG dispose, c’est dramatique. »