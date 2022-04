Ce jeudi (21h), l’Olympique de Marseille sera opposé au PAOK Salonique de Razvan Lucescu. Un homme bien connu de Bafétimbi Gomis qui le conseille à plus d’une écurie en Ligue 1.

« J’aimerais qu’il entraîne en France, et j’ai fait sa promotion auprès de plusieurs dirigeants. Pour moi, sa nationalité est un handicap, alors qu’il peut jouer le top 6 en L1 et en surprendre plus d’un. Razvan m’a donné beaucoup d’amour quand j’en avais besoin. Il a une belle philosophie de jeu, il s’inspire de Pep Guardiola, mixe cela avec des préceptes de l’école italienne. Il n’est pas venu à Al Hilal pour gagner de l’argent, mais pour gagner la Ligue des Champions d’Asie, la première depuis vingt ans (glanée en 2019, ndlr). Dès le premier entraînement, il a commencé à travailler la relance de derrière, à nous gaver de vidéos, à être hyper exigeant sur le terrain. Cela a payé. On a gagné la C1. Quand il est parti, il a pleuré, les joueurs aussi« , a déclaré Bafétimbi Gomis dans des propos relayés par L’Equipe.

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2016/17, Bafétimbi Gomis envoie un message à ses anciens club en Ligue 1. Razvan Lucescu pourrait être une véritable bonne pioche pour l’OM en cas de séparation inattendue avec Jorge Sampaoli, habitué comme son homologue Marcelo Bielsa, au départ surprise.