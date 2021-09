Conscient du manque de temps de jeu de Steve Mandanda, Jorge Sampaoli n’a pas l’intention de changer ses plans pour autant.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille accueillera Lens ce dimanche (20h45) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli en a profité pour revenir sur la situation de Steve Mandanda. Relégué sur le banc de l’OM depuis la victoire face à l’AS Saint-Étienne (3-1, le 28 août), le vétéran de 36 ans va devoir s’habituer à jouer les seconds rôles.

« Je vais faire une réponse sincère, je n’ai pas envie de faire du politiquement correct aujourd’hui. On voulait juste tester Pau Lopez, voir comment il s’adaptait au groupe, au système. Pour nous, dans notre idée de jeu, le gardien est un joueur de champ de plus. C’est celui qui a le plus de temps pour faire la première passe. On doit choisir le meilleur gardien possible pour chaque match. Peut-être que selon les caractéristiques, je vais garder un gardien pour chaque compétition. Aujourd’hui, je ne sais pas. Je sais bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, contre un système, la concurrence est incarnée par un gardien qui vient d’arriver. Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques, Steve représente l’histoire de l’OM et il doit faire face à son présent. »