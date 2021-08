Titulaire ce dimanche soir dans les buts de l’Olympique de Marseille lors du match nul 3-3 sur le terrain de Montpellier, Steve Mandanda a livré ses premières réactions après la rencontre.

« On a été renversants, on a eu une très bonne première mi temps, on a maitrisé le ballon et on prend deux buts coup sur coup sur des fausses actions. On n’a pas baissé les bras, Dim a fait un gros match, l’équipe a fait un gros match. Quand ça se passe comme ça c’est bien, il faut qu’on soit plus solides derrière, on peut avoir de belles choses à aller chercher cette saison, » a ainsi décrypté le portier marseillais au micro de Prime Vidéo. Prochaine étape pour l’OM, la réception de Bordeaux dimanche prochain à l’Orange Vélodrome.