Pelé a donné son sentiment sur cette concurrence qu’il trouve relativement saine au club et il trouve que ce fonctionnement marche bien. Il pense avant tout au club olympien. « C’est un peu une situation particulière, car j’ai toujours connu Steve en tant que titulaire. Après, il le savait que la concurrence allait pousser, mais peut-être pas aussi rapidement. On voit que celui qui le remplace répond présent. Après, c’est pour le bien du club et tant que ça continue comme ça, c’est l’essentiel. » A-t-il expliqué au micro « d’Amazon Prime. »