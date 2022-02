De nouveau titulaire demain soir face à Qarabag, Steve Mandanda aura peut-être un gros coup à jouer.

Déjà titulaire à l’aller (3-1), Steve Mandanda devrait bien enchaîner un deuxième match consécutif dans les cages de l’OM en Ligue Europa Conférence. Ce jeudi (18h45), Jorge Sampaoli devrait faire confiance au vétéran sur la pelouse de Qarabag. Et cas de prestation XXL, le portier de 36 ans pourrait bien regagner un peu de valeur aux yeux de son coach.

« Ce qui nous interpelle aujourd’hui, c’est ce sentiment que le recordman des matches joués avec l’OM (601) bouge encore, et plutôt bien. On a pu le constater jeudi dernier lors de la victoire de l’OM face à Qarabag (3-1), là où on pensait pourtant voir un Mandanda spectateur depuis sa surface d’un match à sens unique », détaillent nos confrères du Phocéen dans leur édito du jour. « Si l’OM possède une avance confortable en vue du match retour, c’est en grande partie grâce lui. Un Mandanda plus que décisif face à Qarabag, comme il l’a tant souvent été durant son long règne. Alors, ce match relance-t-il la concurrence avec Pau Lopez ? On n’ira pas jusque-là, d’autant que l’Espagnol n’est pas très loin du sans-faute depuis sa prise de pouvoir. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Jorge Sampaoli a reconnu que la question méritait d’être posée. »