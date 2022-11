L’ancien gardien de l’OM, Steve Mandanda (37 ans) a été appelé pour participer à la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus au Qatar. Pas sélectionné la saison passée lorsqu’il était sous les couleurs olympiennes, l’international français a quitté cet été la cité phocéenne pour rejoindre le Stade Rennais. Un choix aujourd’hui qui s’avère payant…

Steve Mandanda voit la vie en Bleu ! Le portier du Stade Rennais a été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui débute dans quelques jours. Il profite de la blessure de Mike Maignan pour participer à son troisième mondial avec l’Équipe de France. Depuis le sacre des Bleus en 2018 en Russie, le champion du monde français a été constamment appelé par Didier Deschamps. Cependant, la saison passée, le gardien historique n’est pas le premier choix de Jorge Sampaoli qui préfère faire jouer Pau Lopez. Mis sur le banc, Steve Mandanda n’est plus sélectionné par Didier Deschamps. Performant en Ligue Europa Conférence, le portier français a repris petit à petit sa place du titulaire à l’OM en fin de saison dernière, cependant, il n’est plus appelé avec les Bleus.

Le Stade Rennais pour se relancer

“L’équipe de France ne se refuse jamais“

Pas satisfait de son rôle à Marseille, l’été dernier, le portier historique olympien a décidé de se lancer dans un nouveau projet pour tenter de revenir en Équipe de France à 37 ans. Steve Mandanda a donc quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Rennais, “Je suis attaché à Marseille, j’ai tout vécu là-bas. Je suis le joueur que je suis grâce à ce club. J’ai donné tout ce que je pouvais. Ce n’était pas une décision simple. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était le moment et que la suite était au Stade Rennais.“, avait déclaré le joueur formé au Havre en conférence de presse. “Je veux retrouver beaucoup plus de temps de jeu, être performant. Et si c’est le cas, bien sûr qu’il y a toujours la possibilité de revenir avec les Bleus (…) L’équipe de France ne se refuse jamais. Si on fait appel à moi, j’irais avec plaisir. “, annonçait-il.

Un choix payant

“Steve a fait en sorte de continuer à être compétitif“

À Rennes, Steve Mandanda réalise un début de saison exceptionnel ! Avec le club breton, le gardien est invaincu depuis le 27 août soit un total de 16 rencontres. Il est un des tauliers du bon début d’exercice des siens, le SRFC occupe actuellement la 3e place de la Ligue 1 après 14 journées, les Rennais sont également qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Il a réalisé 78,9 % d’arrêts en Ligue 1, c’est le meilleur pourcentage de sa carrière pour l’instant. Ses performances dans son nouveau club ont convaincu Didier Deschamps de faire de nouveau appel à lui. Le sélectionneur a été interrogé sur son choix, “Steve a fait en sorte de continuer à être compétitif ! C’est un joueur qui a des années d’expérience.“, a expliqué hier soir l’entraîneur des Bleus en conférence de presse. Steve Mandanda peut aujourd’hui savourer sa prise de risque de l’été dernier lui qui a quitté son club de toujours. Le Champion du Monde 2018 va pourvoir remettre son titre en jeu dans quelques semaines au Qatar, un rêve pour l’homme de 37 ans qui revient de loin…