Malgré ses récentes performances, Steve Mandanda pourrait retrouver le banc des remplaçants ce week-end face au PSG.

Titulaire lors des trois derniers matchs de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a même brillé hier soir en Ligue Europa Conférence sur la pelouse du PAOK Salonique (0-1). Pour autant, le consultant de Canal+ Mickaël Landreau estime que l’Espagnol Pau Lopez doit reprendre sa place de numéro un pour le Classico de dimanche soir (20h45) face au Paris Saint-Germain.

« Si le match de Steve Mandanda peut remettre en cause la hiérarchie ? Je me suis posé la question. En fait, on s’interroge parce que Steve Mandanda a joué en championnat le week-end dernier, mais pour quelles raisons a-t-il joué ? On ne sait pas. Est-ce que c’est parce que Pau Lopez n’était pas bien ? Ou est-ce que c’est pour la dynamique de Steve Mandanda ? Autant j’ai défendu Steve Mandanda, autant je ne suis pas sûr qu’il doive aussi jouer en championnat. Je pense qu’il est dans une bonne série, il n’a pas besoin du championnat pour être bien en Ligue Europa Conférence. J’ai envie de dire : ‘Maintenons cet équilibre-là’. Je trouve que tout va bien jusqu’ici. En tout cas, il a de la fraîcheur. »