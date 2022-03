Satisfait de la gestion des gardiens à l’OM, Pablo Longoria ne prévoit pas plus de temps de jeu pour Steve Mandanda à l’avenir.

Interrogé cette semaine par nos confrères de La Provence, Pablo Longoria en a profité pour revenir sur les sujets du moment à l’Olympique de Marseille. Le président phocéen a notamment évoqué le cas Steve Mandanda, relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée de Pau Lopez.

« Naturellement, Mandanda a construit une histoire pour laquelle il mérite beaucoup de respect. C’est le joueur qui compte le plus de matches dans l’histoire du club. Il est au-dessus de nous. Mais quand tu prends des décisions, tu ne peux pas contenter tout le monde. Les joueurs qui ne jouent pas ou moins ne sont pas contents. Si un joueur qui ne joue pas est content, je devrais me poser des questions sur notre ambition à l’intérieur du groupe. J’aurais alors mal fait mon travail. Sur la gestion humaine, je crois beaucoup à la justice. Un coach doit prendre ses décisions et je considère qu’il doit être juste avec ses convictions. L’objectif du projet était de mettre deux gardiens en concurrence. Qui mérite de jouer ou pas, c’est une question pour le coach. Les deux matches de Steve contre Qarabag étaient d’un grand niveau et je suis content de voir ce niveau de concurrence entre les gardiens. Ça veut dire qu’on a un bon niveau. »