Dans quelques heures, l’Olympique de Marseille affronte l’Olympiakos pour son premier match de Ligue des Champions.

En déplacement en Grèce, l’OM va retrouver une vieille connaissance en la personne de Mathieu Valbuena. De passage en conférence de presse, Steve Mandanda est revenu sur son duel avec son ancien partenaire et se méfie de lui.

“Tout le monde connaît Mathieu… Je le connais très bien pour avoir joué pas mal d’années avec lui. C’est un joueur extraordinaire, qui a beaucoup de qualités. Il est très adroit devant le but. En étant gardien et en le connaissant, je serai encore plus vigilant. Mais ce n’est pas le seul sur le terrain. D’autres joueurs sont aussi en forme.” Explique-t-il en conférence d’avant match. Rencontre à suivre sur Sport.fr à partir de 21 heures.