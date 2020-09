Capitaine de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a répondu aux journalistes.

À la question, existe-t-il un syndrome Vélodrome après les matchs nuls face à Lille et Metz et la défaite contre l’AS Saint-Etienne ? Il répond.

“Je ne peux pas laisser dire qu’il y a un syndrome Vélodrome. L’an dernier, on n’a pas perdu énormément de matchs. À domicile, on doit plus avoir le jeu et jouer en attaques placées. On a plus de mal qu’à l’extérieur, où on joue en attaques rapides avec un bloc plus bas. C’est comme ça. On n’a pas nos supporters, on a du mal à domicile, on en a conscience, mais on continue à travailler”, a déclaré le gardien de but.