Menacé par la concurrence de la nouvelle recrue Pau Lopez, Steve Mandanda s’est découvert un avocat de choix avec Jérôme Alonzo.

L’ancien gardien de l’OM et du PSG, aujourd’hui consultant sportif, a donné un avis tranché sur la situation de Steve Mandanda à Marseille. « Mandanda a un Pau Lopez dans chaque main. Le numéro 1 incontestable à l’OM, c’est Mandanda. S’il est à 100% de ses moyens, il est au-dessus de Pau Lopez. Mais dans quelques mois, on ne sait pas. Là, on ne peut pas tirer sur Mandanda après les deux buts pris contre Bordeaux le week-end dernier », a affirmé Jérôme Alonzo.

Rappelons que Mandanda est contesté pour avoir encaissé quatre buts en deux matches de Ligue 1 cette saison, sans avoir effectué le moindre arrêt sur les frappes cadrées des adversaires. Le jeune portier espagnol Pau Lopez, recruté auprès de la Roma, pourrait très vite prendre la place de titulaire dans les buts de l’OM.