Jonatan MacHardy est revenu sur le match entre l’OM et Clermont et la défaite 2 buts à 0 en championnat. Il n’est pas du tout tendre avec Sampaoli et lui reproche pas mal de choses.

Ses changements sont toujours trop tardifs. Et depuis qu’il est arrivé à Marseille, à part un match, j’ai du mal à voir un match où il a eu un impact en termes de coaching sur le résultat. Je trouve que dans sa lecture des événements, sur les 90 minutes, il est extrêmement mauvais. À part une fois, essayons de trouver un changement qui a changé le visage et le cours d’un match. Milik à Metz ? A part une fois, et j’avais ce match en tête. C’est quand même très grave pour un mec qui est censé être un tacticien hors pair. Très franchement, là dans lecture du match il a tout faux. Ses changements sont mauvais, son équipe est mauvaise. Sans Bouba Kamara, c’est quand même une équipe qui a un tout autre visage. » A confié le journaliste.