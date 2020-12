Les questions sont nombreuses sur le vrai niveau de Luis Henrique à Marseille.

Recruté l’été dernier pour 8 M€ à Três Passos Atlético Clube, via Botafogo, Luis Henrique cherche encore ses marques à Marseille. Pourtant depuis le début de saison, l’ensemble des analyses sur le jeune joueur de 19 ans vont toutes dans le même sens. Luis Henrique est une vraie petite pépite. Dimitri Payet a apporté son témoignage sur le joueur dans les colonnes de L’Equipe.

« Recrutement estival tendre pour la Ligue des Champions ? Ce n’est pas aux jeunes qu’on va le reprocher. Qu’on me tape sur les doigts, oui, mais eux, ils découvrent la compétition. Il y a de la qualité et ils peuvent faire du bien au club dans les années qui viennent. (…) Luis Henrique ? Moi, j’adore. C’est un joueur très talentueux, et un super mec. Il a des qualités que j’ai rarement vues », a indiqué le joueur de l’OM dans L’Equipe.