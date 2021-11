Débarqué à l’OM contre 8 millions d’euros Luis Henrique n’a pas vraiment convaincu à Marseille. Alors, un départ en prêt est plus que jamais d’actualité.

Annoncé comme une énorme pépite au Brésil, Luis Henrique n’a pas réussi a confirmer tout son potentiel à l’OM. Et à en croire les informations de Foot Mercato, Longoria aimerait bien le prêter.

En Ligue 1 et en Ligue 2, plusieurs clubs s’intéressent au joueur de l’OM. Brest, Metz, le Havre, Toulouse, Sochaux et Auxerre suivent sa situation et pourraient offrir plus de temps de jeu à Henrique. Une aubaine pour Marseille qui ne souhaite pas le vendre, mais simplement lui faire acquérir de l’expérience.

