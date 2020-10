Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique (18 ans) a livré ses premières impressions.

Présenté ce mardi à la Commanderie, le Brésilien réagit à cette arrivée et réalise une sorte de rêve en portant le maillot olympien.

“Je suis un gars humble, sympathique et timide. Mais aussi quelqu’un de dévoué au travail, au quotidien. J’ai toujours joué comme attaquant sur le côté gauche. Mes qualités ? Je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes… Ma carrière en Europe commence tôt et dans une grande équipe comme l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille et j’en suis vraiment content. De nombreux fans m’ont envoyé des messages, j’en étais très content et j’ai vraiment hâte de faire mes débuts, surtout avec les fans.” A-t-il expliqué.