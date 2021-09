Nouvelle addition de l’effectif cet été, Luan Peres se sent déjà comme à la maison au stade Vélodrome.

Dans une interview accordée à Goal cette semaine, le défenseur brésilien Luan Peres est revenu sur son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Une décision que l’ancien de Santos est loin de regretter aujourd’hui.

« L’après-midi du match contre Cianorte, mon agent m’appelle et me dit que le Spartak Moscou et l’Olympique de Marseille sont intéressés. Pour la grandeur du club, pour Sampaoli, pour l’équipe qui était en train d’être montée ici, j’ai été attiré. J’ai dit que j’étais partant et tout s’est réglé rapidement, même si je n’y croyais pas trop. Sampaoli m’a appelé pour me dire de venir le rejoindre, que tout allait bien se passer. J’étais très heureux à Santos, mais j’ai toujours eu le rêve de jouer en Europe. Puis je me suis très bien adapté. Je m’entends très bien avec Gerson et avec Luis Henrique. C’est un super club, le stade est merveilleux, le public chaleureux. Ça se passe très bien pour moi, j’espère pouvoir rester longtemps et continuer à donner satisfaction au public marseillais », a confié le nouveau défenseur de l’OM.