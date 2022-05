Titulaire hier soir en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence avec l’Olympique de Marseille contre le Feyenoord Rotterdam, Luan Peres a tenu à se montrer positif après cette énorme coup de massue reçu sur la tête. Le latéral Brésilien remobilise les troupes pour les derniers matchs de la saison.

Présent en conférence de presse après la rencontre de Ligue Europa Conférence, le Brésilien a voulu remettre de l’ordre dans la maison marseillaise. Même s’il a du mal à évacuer la défaite, il a tout de même envoyé un message fort à ses partenaires qui doivent encore disputer trois matchs pour assurer leur place en Ligue des champions la saison prochaine.

« On est en fin de saison et je pense que tous les joueurs de toutes les équipes sont fatigués. On a de très bons entraînements, on fait en sorte de bien récupérer. On a deux jours devant nous pour nous reposer. On a joué contre une grosse équipe, mais nous aussi on est une grosse équipe et on sera prêts pour le match contre Lorient. » A confié l’ancien joueur de Santos devant les médias après le nul 0-0. Deuxième de Ligue 1 avec trois points d’avance sur Rennes et Monaco, l’OM se déplace à Lorient dimanche, avant d’aller à Rennes et recevoir le RC Strasbourg pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.