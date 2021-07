Le journaliste de « RMC » Mohamed Bouhafsi se confie sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille et même s’il le valide, il a hâte de découvrir les débuts de Luan Peres.

Selon lui, c’est même le Brésilien de 26 ans qui peut devenir la très belle surprise de cette intersaison et il est impatient de voir ce que ça va donner dans le 11 de Jorge Sampaoli. « Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, les supporters de Santos sont dépités de le voir partir. Beaucoup de journalistes et spécialistes brésiliens expliquent que c’était le meilleur défenseur du championnat brésilien. On espère une très belle surprise pour l’Olympique de Marseille. C’est un gaucher, technique et qui, malgré le fait qu’il soit assez fin et affûté, est costaud. Il a aussi une bonne relance selon les spécialistes du football brésilien. » A indiqué le journaliste au moment d’évoquer le transfert de l’ancien de Santos, passé par le club Bruges durant sa carrière.