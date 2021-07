Nouveau visage du championnat, Luan Peres pourrait bien faire des ravages en Ligue 1 la saison prochaine.

Après avoir fait le plein de recrues au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé en défense centrale. Le club phocéen a bouclé les arrivées de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Luan Peres (FC Santos) et William Saliba (Arsenal) en prêt. Deux joueurs bien connus du championnat de France et une petite surprise, le Brésilien Luan Peres, qui pourrait finalement être la bonne affaire de ce mercato estival. Arrivé pour environ 5 millions d’euros, il a déjà les faveurs de l’ancien défenseur de l’OM Michel De Wolf, interrogé à son sujet dans les colonnes de La Provence.

« Ses qualités, d’abord la technique, la relance, l’intelligence de jeu, de placement. Son jeu respirait l’intelligence. Sincèrement, je ne l’ai jamais vu en difficulté défensivement, il est solide aussi. Mais je reconnais qu’il est délicat de se faire une réelle opinion en Belgique où le FC Bruges domine la situation depuis quelques années et n’est donc jamais vraiment poussé dans ses retranchements. Néanmoins, j’ai souvenir de l’avoir vu en Ligue des Champions et il n’a pas connu de problème non plus. »