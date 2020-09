L’Olympique de Marseille a concédé un nul (1-1) face au LOSC au Stade Vélodrome ce dimanche soir. Un résultat loin d’être satisfaisant comme le fait remarquer Valère Germain.

“Ça n’a pas été un bon match de notre part. Maintenant, il faut retenir la réaction. Ça a été un peu notre force l’année dernière de ne jamais rien lâcher quand on était un peu moins bons. Ce soir ça a été le cas. Je pense qu’on aurait dû sans doute être menés de plus d’un but d’écart. Mais le football c’est comme ça. (…) Sept points sur les quatre premiers matchs, avec les confrontations qu’on a eues, je ne sais pas ce qu’on aurait dit. Mais c’est sûr que gagner à Paris, et en ayant deux matchs à domicile, c’est dommage de récolter qu’un point sur six. Après ce n’est pas catastrophique. C’est décevant, on est les premiers déçus et frustrés. Maintenant on a une semaine qui nous attend pour bien travailler et faire un bon match contre Metz, gagner, et avec la manière.“