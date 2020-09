Le LOSC a concédé ce dimanche soir un match nul à l’Olympique de Marseille (1-1) au Stade Vélodrome. Un résultat qui ne convient pas au coach des Dogues Christhophe Galtier qui s’est clairement dit frustré.

“Quelqu’un m’a écrit après le match et m’a dit “Dans le football, il ne faut pas blesser l’adversaire, il faut le tuer.” En face, on a eu un très bon Mandanda. On s’est créé beaucoup d’occasions franches, mais on n’a pas réussi à mettre ce deuxième but. C’est une grande frustration. Sur le match, nous méritions les trois points. C’est dommage quand on sait l’importance de certaines confrontations, on l’a vu la saison dernière contre Marseille” a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.