Sur les ondes de RMC, Lorik Cana, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a effectué le tirage au sort des quarts de finale, a cfonié qu’une victoire en Ligue Europa Conférence aurait plus d’impact qu’une qualification directe pour la Ligue des Champions.

Une victoire en Ligue Europa Conférence ou une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille en fin de saison ? Les supporters marseillais espèrent les deux mais Lorik Cana, ancien défenseur Olympiens explique qu’une victoire en Coupe d’Europa aura plus de saveurs.

« Je pense qu’une victoire en Coupe d’Europe reste une victoire en Coupe d’Europe. C’est ce qui reste après. C’est sur que pour le moment qu’est en train de vivre l’OM, dans cette nouvelle dynamique et avec un nouveau projet et une nouvelle personne à la tête du club, c’est très important la qualification en Ligue des Champions. (…) Marseille est un gros club européen et a besoin d’être régulièrement en Ligue des Champions. Mais si je dois choisir une finale européenne, une victoire européenne, cela reste quelque chose de plus beau parce que cela reste », a estimé l’Albanais au micro de la radio RMC.

En attendant un quart de finale de Ligue Europa Conférence contre le Paok FC, l’Olympique de Marseille joue un match important dans la course à la Ligue des Champions, face à l’OGC Nice, dimanche à 20h45, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.