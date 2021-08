Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul 2-2 à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Deux nouveaux buts encaissés qui fragilisent aujourd’hui la position de Steve Mandanda.

Comme l’affirme « l’Equipe » ce mardi matin, le coach olympien Jorge Sampaoli penserait à laisser sa chance à Pau Lopez pour les prochaines échéances et pourquoi pas à Nice ce week-end. Les prestations de Steve Mandanda n’ont pas convaincu l’Argentin et il pourrait être remplacé par celui qui est arrivé au mercato en provenance de l’AS Roma. « Dans le système à risque mis en place par Jorge Sampaoli, très porté vers l’attaque et où chaque erreur est sanctionnée, l’OM a besoin d’un portier efficace et concentré, avec une relance impeccable aussi. Ce qui n’a pas été le cas dimanche. Si Mandanda ne pouvait pas grand-chose sur le c.s.c. de Peres et la frappe extraordinaire de Laborde dans l’Hérault, sa responsabilité est déjà plus engagée sur les deux buts bordelais. » Peut-on lire dans le quotidien, alors que l’OM a déjà encaissé 4 buts en deux journées.