Toujours pisté en Italie, Arek Milik pourrait rapporter environ 2 millions d’euros à l’OM.

Avec l’arrivée en grande pompe de Cédric Bakambu – buteur pour ses premières minutes sous les couleurs de l’OM – et un début de saison loin d’être convaincant, Arkadiusz Milik perd de plus en plus de points auprès des supporters phocéens. Mais le Polonais a toujours la cote en Italie et après la Juventus Turin, la Fiorentina serait intéressée à l’idée de recruter l’ancien attaquant du Napoli. Selon le site Calciomercato, la Viola a ciblé Milik comme le successeur potentiel de Dusan Vlahovic, dont le transfert vers la Juve semble se concrétiser.

Actuellement prêté à l’OM, Arek Milik coûtera la coquette somme de 8 millions d’euros à Pablo Longoria dans le cadre d’une obligation d’achat. Ainsi, toujours selon la presse italienne, le président marseillais aurait fixé un prix de départ aux alentours des 10 millions d’euros pour Milik. Reste à savoir si la Fiorentina sera prête à aligner ce montant pour signer le buteur de 27 ans.