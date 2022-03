Aux dernières nouvelles, le Lensois Seko Fofana serait sur les tablettes de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille.

Encore auteur d’une énorme saison sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana pourrait bien poursuivre sa carrière dans les rangs d’un cador de Ligue 1. Comme l’a confié à Foot Mercato l’un de ses conseillers, Antony Mendez, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille surveillent la situation du milieu de terrain ivoirien.

« Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, ndlr) pour obtenir le transfert depuis l’Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes. (…) Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. »